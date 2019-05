Auto-moto L’i3 a bien évolué depuis son lancement fin 2013, surtout au niveau de son autonomie, allongée avec sa batterie 120 Ah.

On vous l’accorde, esthétiquement, les changements sont minimes par rapport à la voiture que nous avions eu le privilège de découvrir à sa sortie voici presque 6 ans. Les feux LED sont à présent fournis de série, ils peuvent être adaptatifs et directionnels en option. BMW propose aussi un pack Sport qui comprend un châssis Sport (celui de l’i3S), des jantes de 20 pouces, des voies élargies et des suspensions rabaissées. De nouvelles couleurs sont aussi proposées et le wifi est désormais éventuellement disponible dans la voiture.