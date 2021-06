Le constructeur allemand introduit l’i4, sa première berline "zéro émission".

BMW intensifie son offensive électrique. Ainsi, entre les lancements des SUV iX3 voilà quelques semaines et iX en fin d’année, le constructeur introduit l’i4, sa première berline "zéro émission". Nous avons pu la prendre en main en avant-première.

En découvrant cette i4, on se surprend presque… à ne pas être surpris. Il faut dire qu’avec son SUV iX, BMW nous avait pour le moins… étonnés dira-t-on. Cette i4 en revanche ne troublera que ceux qui ne sont pas encore habitués aux grands naseaux verticaux de la Série 4, avec laquelle la nouvelle venue partage une parenté évidente. On trouve donc une ligne profilée, dictée avec soin par la soufflerie pour optimiser la pénétration dans l’air, et donc l’autonomie.