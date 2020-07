L’iX3 ressemble à un X3 classique, à quelques détails près. Globalement, cet iX3 est conforme au concept dévoilé… voilà plus de deux ans déjà. Une période mise à profit par les ingénieurs pour développer une toute nouvelle batterie et un nouveau moteur spécialement étudiés pour apporter une efficience maximale.

Concrètement, cela se traduit par une autonomie de 460 km en cycle WLTP soit plus que l’Audi et la Mercedes, et à peine moins que la Jaguar. Sa batterie peut être rechargée à forte puissance jusqu’à 150 kW sur une borne qui lui permet pour récupérer 100 km en 10 minutes ou 80 % de charge en une demi-heure. En revanche, pour arriver à un tel résultat, le Bavarois ne fait pas dans la surenchère de puissance : avec 286 chevaux, il est bien moins puissant que l’ensemble de ses concurrents.

Notons encore que le iX3 profite d’un avertisseur sonore (obligatoire sur les électriques sous une certaine vitesse) signé par le célèbre compositeur de cinéma Hans Zimmer.

Commercialisé au cours du dernier trimestre 2020, le BMW iX3 sera le premier véhicule fabriqué par l’usine chinoise de Shenyang pour l’export. Le prix de base en Belgique est fixé à 69.950€.