Jaguar s’y est lancé, suivi par Audi puis par Mercedes, ne manquait donc plus que BMW pour se mêler à la bataille des SUV électriques. C’est chose faite avec le iX3, dévoilé aujourd’hui par la marque bavaroise. Son atout : une batterie aux capacités énergétiques supérieures qui promet une autonomie intéressante.

Ce iX3 est le premier modèle de l’offensive électrique de BMW. Certes la marque proposait déjà l’i3 à son catalogue, mais il s’agit d’un modèle compact, de niche, contrairement à cet iX3 qui doit séduire une large clientèle. Sa technologie jette les bases des futurs modèles électriques iNext et i4 qui seront introduits dans le courant de l’année prochaine.

Classique

Contrairement à ses trois concurrents du marché premium, BMW a fait le pari de ne pas développer de modèle spécifique pour porter sa technologie électrique. L’iX3 ressemble à un X3 classique, à quelques détails près : calandre obstruée, pare-chocs et bas de caisses spécifiques à inserts bleutés, jantes inédites… Globalement, cet iX3 est conforme au concept dévoilé voilà plus de deux ans déjà, au Salon de Pékin en Avril 2018. Les designers n’ont cependant pas conservé la calandre spécifique du concept, préférant rapprocher le modèle de série au maximum des versions à moteur thermique.

© BMW

Grosse batterie, petit cœur

Pourquoi donc a-t-il fallu plus de deux ans pour qu’enfin débarque le iX3 définitif ? Parce que les ingénieurs ont développé une toute nouvelle batterie et un nouveau moteur spécialement étudiés pour apporter une efficience maximale. Ainsi apprend-t-on que "la densité de puissance de la motorisation électrique a augmenté de 30 % par rapport aux véhicules entièrement électriques existants du groupe BMW ; la densité d'énergie gravimétrique de la batterie haute tension au niveau des cellules a augmenté de 20 %".

Concrètement, cela se traduit par une autonomie de 460 km en cycle WLTP (nouveau cycle d’homologation plus strict). C’est plus que les 436 km promis par l’Audi e-Tron pourtant équipé d’une batterie de 95 kWh, plus que les 414 km de la batterie de 80 kWh de l’EQC et à peine moins que les 470 km annoncés par les 90 kWh de la Jaguar i-Pace depuis la dernière mise à jour. Sa batterie peut être rechargée à forte puissance jusqu’à 150 kW sur une borne qui le permet pour récupérer 100 km en 10 minutes ou 80% de charge en une demi-heure.

© BMW

En revanche, pour arriver à un tel résultat, le Bavarois ne fait pas dans la surenchère de puissance : avec 286 ch, il est bien moins puissant que l’ensemble de ses concurrents.

Notons encore que le iX3 profite d’un avertisseur sonore (obligatoire sur les électriques sous une certaine vitesse) signé du célèbre compositeur de cinéma Hans Zimmer.

Made in China

Commercialisé au cours du dernier trimestre 2020, le BMW iX3 sera le premier véhicule fabriqué par l’usine chinoise de Shenyang pour l’export. Le constructeur promet avoir réduit son usage de matériaux rares, notamment dans la conception du moteur, et veille aux respect des normes environnementales et sociales dans son approvisionnement en cobalt et en lithium. Le prix de base du iX3 en Belgique est fixé à 69.950€.