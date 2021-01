Les changements apportés par rapport à une M5 normale sont nombreux. Sous le capot notamment, où le V8 de 4,4l biturbo délivre désormais 635 chevaux, soit 10 de plus que la version classique… mais aussi que sa principale concurrente la Mercedes AMG E63 S. A l’extérieur, elle se distingue par ses nombreux inserts de couleur bronze, ses LED jaunes dans les phares avant ou encore ses jantes spécifiques de 20 pouces.

© BMW

La M5 CS n’est pas seulement plus puissante, elle est aussi plus légère, d’environ 70 kg par rapport à la M5 Competition, version la plus aboutie de la berline allemande jusqu’à présent. Ce gain de poids a notamment été rendu possible par l’adoption de nombreux éléments en fibre de carbone tels que la lèvre de bouclier avant, le diffuseur intégré au bouclier arrière ou encore le petit becquet sur le coffre. Les freins, réalisés en carbone céramique, permettent à eux seuls d’économiser 23 kg ! Quant aux passagers, ils profitent de sièges baquets en fibre de carbone à l’avant, et d’une banquette aux assises plus dessinées pour offrir un meilleur maintien en conduite sportive à l’arrière.

© BMW

La combinaison de la puissance et de la masse réduite rendent cette M5 CS plus performante que jamais : 3 secondes suffisent à accélérer de 0 à 100 km/h (0,3s de moins qu’une M5 Competition) et la vitesse de pointe atteint les 305 km/h avant que la bride électronique n’intervienne.

Très exclusive dans ses prestations, la M5 CS l’est aussi dans ses tarifs : 183.650€ ! Lancement prévu au printemps prochain.