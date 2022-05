Le constructeur automobile BMW est contraint de rappeler plus de 60 000 véhicules pour une défaut au niveau d'un logiciel. Ce rappel concerne des modèles X3, X4 et X5 produits entre 2016 et 2022, informe l'entreprise. L'erreur de logiciel peut causer des pannes de moteur et des problèmes au niveau de l'embrayage. Jusqu'à présent, le constructeur allemand n'a été informé d'aucun cas de dommages ou blessures dus à ce défaut.

Les clients concernés par le rappel seront prévenus personnellement, a précisé un porte-parole de la marque. Sur les 61 714 véhicules concernés, 12 721 concernent l'Allemagne. Il n'a à ce stade pas été précisé si la Belgique était également concernée.