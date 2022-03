Huit ans après son lancement, la BMW Série 2 Active Tourer, parfois contestée par les fans de la marque, se renouvelle totalement. Elle assume encore davantage son profil de simple monospace compact, plutôt tourné vers les passagers que le conducteur.

En 2014, voulant concurrencer son grand rival Mercedes et sa Classe B, BMW débarquait sur le segment des petits monospaces avec les Série 2 Active et Gran Tourer. Ce choix a pu choquer les puristes habitués aux BMW à roues arrière motrices et au comportement dynamique. Pourtant, même en étant animée par les roues avant, la Série 2 Active Tourer s’en sortait correctement sur le plan dynamique… pour une "traction".