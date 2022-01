BMW ouvre le communiqué annonçant le facelift de la Série 8 en parlant de modifications "striking", que l'on traduira par "frappantes" ou "remarquables". Certes…

En réalité, les retouches sont quasiment imperceptibles, mais elles ont au-moins un mérite : elles font l'impasse sur les naseaux démesurés qu'on trouve aujourd'hui sur d’autres modèles BMW. On dira donc que les trois versions de la 8 (Coupé, Gran Coupé et cabrio) évoluent tout en douceur. En regardant bien, on constate en effet de menues différences au niveau des prises d'air latérales du bouclier avant, ainsi que de la calandre. On retiendra surtout que le pack esthétique M Sports est désormais livré en série sur toutes les Série 8, et qu'une nouvelle option est proposée : l’Iconic Glow, autrement dit le rétroéclairage des grilles avant, déjà vu sur le X6.

© BMW

Bien entendu, les M8 ne sont pas en reste. Ces dernières profitent de nouvelles jantes, d'un catalogue couleur enrichi de 8 teintes, et de fonds de phares assombris pour un regard plus "méchant".

Dans l’habitacle, on observe un nouvel écran central de 12,3 pouces en remplacement du 10,25 pouces, et un nouvel habillage pour les sièges sport.

© BMW

Enfin, pas de changement côté mécanique. L'offre se compose toujours de la 840i xDrive (6 cylindres essence, 333 ch), de la 850i xDrive (V8 essence, 530 ch), et de la 840d xDrive (6 cylindres diesel, 340 ch). Status quo aussi pour les M8, dont le V8 reste à 625 ch. Prix d'attaque : 103.400€ pour la 840i Coupé, et 159.000€ pour la M8 Coupé.