Certains ont parfois tendance à confondre puissance et sportivité. Or pour un SUV plus encore que pour une autre voiture, beaucoup de chevaux ne sont pas nécessairement synonymes de beaucoup de plaisir au volant. Car bien rares sont les modèles à savoir manier architecture "à la mode" et sensations de conduite réelles, comme le nouveau BMW X4 M.

Cela ne vous aura pas échappé : aujourd’hui, la mode est au SUV. Et en même temps que la multiplication de variantes de carrosserie, on a vu naître des déclinaisons de plus en plus puissantes, avec des fortunes diverses lorsqu’il s’agit d’associer un comportement dynamique à une architecture surélevée et à un poids supérieur à deux tonnes, qui n’y sont pas favorables. Ce X4 M est un peu la symbiose de tout cela : il arbore une architecture de SUV "coupé", embarque un moteur six cylindres de 480 chevaux - et même 510 dans la version Competition essayée ! - et affiche plus de 2 tonnes sur la balance. Et devinez quoi ? Tout cela se marie à merveille !

(...)