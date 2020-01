À partir du 3 janvier, le prêt auto éco de la plus grande banque belge affichera un taux de 0,80 % pour les véhicules les plus verts et les trottinettes et vélos électriques.

Le Salon de l’Auto est à nos portes, avec ses découvertes et ses bonnes affaires. A coup de réductions, de prime de reprise ou d’options gratuites, les constructeurs profitent de l’occasion pour vendre un maximum de véhicules, mais ils ne sont pas les seuls à jouer le jeu...

Car qui dit achat de voiture ou moto, dit (dans la plupart des cas) demande de prêt dans un organisme bancaire. BNP Paribas ouvre le bal des offres les plus intéressantes avec un prêt auto éco favorisant l’achat de véhicules verts de catégories A ou B avec un taux à 0,80 %. “C’est la deuxième année que nous lançons cette action, précise Vallery Halloy, porte-parole de BNP. La prise de conscience est de plus en plus forte dans la population, et une institution comme la nôtre se doit d’évoluer à son tour. C’est le cas pour les voitures, mais aussi pour les prêts aux entreprises ou ceux liés à la rénovation.”

Mais revenons au Salon de l’Auto. Du 3 janvier au 28 février, BNP proposera une offre très intéressante qui ne s’arrête pas aux voitures les plus vertes. “Pour les véhicules neufs ne répondant pas à l’écolabel A ou B, le taux proposé sera à partir de 0,90 %”, précise Vallery Halloy. Des normes qui sont à découvrir sur le site du Guide CO², energivores.be.

Mais au-delà des voitures, BNP Paribas Fortis tient au compte les nouveaux véhicules qui débarquent sur les routes comme les trottinettes ou autres vélos électriques. “Ces machines sont souvent assez chères, et il est normal d’encourager leur utilisation. Nous proposons là aussi un taux à 0,80 % durant la même période.”

De quoi ravir les consommateurs, quand on sait qu’un prêt à tempérament sur deux concerne l’achat d’une voiture.