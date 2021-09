L’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) a publié un rapport sur l’état du déploiement des stations de recharge dans l’Union Européenne. Quatre pays proposent une moyenne de plus de 10 bornes par 100 km de routes : les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne et le Portugal. Parmi ceux-ci, nos voisins du nord sortent du lot avec une moyenne de 47,5 bornes par 100 km. Avec un moyenne de 5,5 bornes, la Belgique figure parmi les bons élèves et accroche la sixième place.

"Les progrès réalisés dans quelques pays d’Europe occidentale sont encourageants, mais ne devraient pas nous détourner de l’état désastreux du réseau de recharge dans d’autres pays de l’UE" avertit le directeur général de l’ACEA, Eric-Mark Huitema. Effectivement, en bas du classement, on retrouve une dizaine de pays qui n’ont même pas encore une seule borne de recharge par 100 km parcourus. Avec une moyenne de 0,2, la Lituanie et la Grèce se distinguent tout en bas de ce classement, précédées par la Pologne, la Lettonie et la Roumanie.