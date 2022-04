Automobile Certains ont un carnet de commandes plein jusqu’à la fin de l’année.

Si vous envisagez d’acheter un véhicule électrique et d’installer une borne de recharge à domicile, n’attendez plus. Alors que les délais de livraison des véhicules s’allongent, il en va de même pour l’installation des bornes électriques. Chez certains installateurs, on ne peut plus garantir l’installation pour… cette année, indique Mobia, l’organisation qui chapeaute les fédérations de mobilité Febiac, Renta et Traxio.

"L’obligation d’avoir une flotte de véhicules de société zéro émission d’ici 2026 n’a pas manqué son impact : 96 % des sociétés y travaillent déjà activement", déclare Jochen De Smet d’EV Belgium, la fédération qui s’occupe du développement du marché de la mobilité zéro émission. "L’énorme demande d’installations à la fois commerciales et domestiques pour les voitures de société explique en partie le long temps d’attente."