Le célèbre chanteur a collaboré avec la marque américaine pour réaliser 'The Middle', le mini-film de deux minutes diffusé hier soir durant la finale et disponible sur les réseaux sociaux de Jeep (et ci-dessous). Il s’inscrit dans la continuité des précédents opus, de "Imported from Detroit" et "Halftime in America" à "Farmer", et plus récemment "Groundhog Day". Autant de réalisations durant lesquelles "nous avons cherché à établir des liens significatifs et émotionnels avec des millions de téléspectateurs, avec la pertinence culturelle au cœur de notre communication", a déclaré Olivier Francois, directeur marketing mondial de Stellantis, le nouveau groupe issu de la fusion avec PSA. "The Middle est une célébration du 80ème anniversaire de la marque Jeep et, plus en accord avec l’actualité récente, est un appel à tous les Américains à se rassembler et à rechercher un terrain d'entente afin de regarder collectivement la route vers le futur ".

Bruce Springsteen a été intimement impliqué dans la création de "The Middle" et a travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur Thom Zimny. Il a écrit et produit la partition originale avec Ron Aniello.