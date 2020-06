La pandémie qui nous a affecté - et nous affecte encore - aura fatalement des répercussions dans nos vies de tous les jours et, bien entendu, dans certains secteurs majeurs de l'économie, dont l'automobile fait évidemment partie. C'est inévitable. S'adapter ou disparaître, le choix est assez simple. La démarche, elle. est plus complexe.

"Voilà 200 ans que D'Ieteren existe, nous dit-on au sein de la firme. Si on est toujours là, c'est justement parce qu'on s'adapte." Ce plan stratégique dévoilé ce mercredi n'est évidemment pas improvisé. Chez D'ieteren on n'y pensait depuis longtemps. Le contexte entourant la voiture a changé, même évolué fortement ces dernières années. Ce n'est pas pour rien que les constructeurs se dénomment eux-même, désormais, des fournisseurs de mobilité. On ne peut plus se contenter aujourd'hui de simplement produire et vendre des voitures.

"Notre ambition est d’être un acteur incontournable dans le développement d’une mobilité fluide, accessible et durable au bénéfice de nos clients, de nos collaborateurs, de nos partenaires et de la société en général déclare Denis Gorteman, Chief Executive Officer de D’Ieteren Auto. Pour y parvenir, nous avons défini notre stratégie à l’horizon 2025, qui requiert un investissement global de EUR 182 millions sur cette période."

On vous l'a dit par ailleurs, le Contact Center de Kortenberg (centre qui permettait d'essayer tous les modèles de Volkswagen, Seat et Skoda,) va fermer ses portes et l'activité d'importation des motos Yamaha sera revendue, d'où les pertes d'emploi.

"Tout sera fait dans les règles et en parfaite concertation avec le conseil d'entreprise et les syndicats," nous assure-t-on. L'évolution du marché impliquait un changement. "Un changement anticipé, notamment en investissant dans des activités, dans notre groupe, tel que Poppy (centré sur les voitures partagées), EDI (Electric D'Ieteren Solution) ou l'application Skipr (un appli qui centralise les services de transport, permet d'acheter et de payer des billets de transport en communs mais aussi de louer un scooter ou une voiture). Il y avait une vague de fond, qui se développait depuis plusieurs années, caractérisée par l'évolution de la société, des besoins différents en mobilité. Celle-là, nous l'anticipions depuis longtemps, mais sans hâte ni urgence directe. Ensuite est arrivé le Covid-19 qui a tout accéléré, brutalement. Nous obligeant à réagir plus vite. Oui, on vient d'avancer de plusieurs années à quelques mois seulement. Voilà pourquoi il faut voir ce plan, surtout et avant tout, comme un beau projet d'avenir."

L'époque de gloire de la voiture individuelle est sans doute définitivement dépassée. Il faut avancer. Autrement, différemment. C'est en tout cas ainsi qu'on le voit dans la grande maison d'Ieteren.