© Bugatti



© Bugatti



Déjà connue pour produire des voitures de route parmi les plus puissantes du monde, Bugatti semble désormais nourrir des ambitions en piste. Le constructeur vient de dévoiler la Bolide, un concept minimaliste ultrapuissant aux performances exceptionnelles !Si les Veyron, Chiron et Divo ont déjà marqué les esprits par leur puissance au-delà des 1.000 chevaux et leurs performances hors du commun, les ingénieurs de Bugatti ont souhaité pousser l’exercice un peu plus loin, et voir de quoi était capable une Chiron qui aurait été allégée de tout le superflu."La Bolide a seulement quatre roues, un moteur, un volant, une boîte de vitesses" et deux sièges en guise de seul « luxe ». Voilà qui détaille assez bien cette Bolide, où le pilote se voit propulsé dans un habitacle futuriste digne d’un film de science-fiction.Taillée pour la piste, la Bolide conserve le moteur W16 de la Chiron de route, mais dans une version copieusement remaniée pour délivrer… 1.850 chevaux et 1.850 Nm de couple ! Des valeurs délirantes, et plus encore lorsqu’on prend connaissance du poids de la bête : 1.240 kg seulement. Une prouesse rendue possible par l’utilisation de matériaux ultralégers, fibre de carbone pour la carrosserie et vis en titane notamment. La Française affiche ainsi un rapport poids/puissance de seulement 0,67 kg par chevaux !En attendant les premiers tests réels, Bugatti publie les résultats de ses simulations pour annoncer des performances absolument hallucinantes : 2,17 secondes pour passer de 0 à 100 km/h… et 2,19 secondes de plus pour atteindre les 200 km/h. Les 400 km/h seraient quant à eux atteints en 12,08 secondes. Pas assez pour vous impressionner ? 20,16 secondes suffiraient à atteindre les… 500 km/h !Le constructeur précise également que sa Bolide serait capable de boucler un tour du circuit des 24H du Mans en 3 minutes 7 secondes et 1 dixième, soit près de 10 secondes de mieux que le record du tour. Est-ce à cela que serait destiné ce concept ? Car pour l’instant, c’est bien de cela dont il s’agit : un concept, dont les velléités n’ont pas encore été dévoilées par la marque.Alors, simple démonstration de force, ou volonté d’enjoliver la mariée, alors que des rumeurs font état du souhait du groupe Volkswagen de se séparer de sa prestigieuse marque ?