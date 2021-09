Le rasoir est doté d’un bouton au centre du manche permet d’activer le chauffage pour délivrer « une chaleur apaisante instantanée pour un rasage sensoriel et ultra confortable ». Rien de bien nouveau de ce côté-là puisque cette innovation est commercialisée par Gillette depuis 2018.

L’exclusivité est donc à chercher ailleurs, dans la couleur Agile Bleu, chère à la marque française et « couleur légendaire de la course française réinterprétée pour la Chiron Pur Sport ». Dans les LED rouges autour du bouton central et sur le manche également. Sans oublier bien sûr le logo Bugatti apposé aux côtés de celui de GilletteLabs, département haut de gamme qui s’est chargé de ce rasoir.

Le kit rasoir chauffant édition spéciale Bugatti inclut le rasoir, un chargeur magnétique sans fil, une recharge de deux lames, un chiffon de nettoyage au nom des deux marques ainsi qu'une prise intelligente. Il sera disponible sur certains marchés à partir de septembre 2021.