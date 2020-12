Conformément a ce qui était annoncé fin juillet, Mitsubishi ne commercialisera plus ses nouveaux modèles en Europe. On a cru un instant à un dernier sursis lors de la présentation de l’Eclipse Cross hybride rechargeable pour lequel le constructeur annonçait une commercialisation dans quelques pays d’Europe. La Belgique n’en fera finalement pas partie, et le constructeur japonais quitte donc notre royaume après une utlime campagne marketing pour vider les stocks. Concrètement, cela se traduit par des réductions jusqu’à 30% sur l’ensemble de la gamme composée de la citadine Space Star et des SUV ASX, Eclipse Cross et Outlander. Et sans doute même un peu plus avec un peu de persuasion…

Garantie maintenue et pièces disponibles

Beherman Motors, l’importateur privé de la marque japonaise, a déjà annoncé une réduction de son personnel "au fur et à mesure que les activités de vente diminueront. Cependant, un noyau dur continuera à travailler pour le suivi des activités après-vente". En effet, pas d’inquiétude pour les clients et acheteurs de modèles de la marque : la garantie de 5 ans reste maintenue et les pièces de rechange et services resteront disponibles encore 10 ans.