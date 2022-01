A défaut de voir leurs salaires revalorisés comme il se doit, les policiers, douaniers et pompiers du pays vont avoir droit à un surclassement. Suite à l'appel d'offre de la Police Fédérale pour son nouveau contrat cadre, c'est Mercedes qui a été choisi. Durant les 4 prochaines années, tout nouveau fourgon acheté par les différents services ne sera donc plus le VW Transporter, mais le Mercedes Vito Tourer.

Le Transporter était pourtant l’héritier des différentes générations de combis VW que nous connaissons tous depuis notre enfance, au point de devenir un nom commun pour désigner toute camionnette de police.

Nous pouvons vous le dire d'expérience, le Vito est de fait un cran au-dessus en matière d'agrément et de confort, même dans les versions les plus utilitaires. On imagine donc qu'aucun membre des services concernés ne se plaindra de passer la journée… dans sa Benz-Benz-Benz.