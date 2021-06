Les plus récents ne dépassent pas les 10 nanomètres, mais ils prennent une place gigantesque dans l’évolution technologique industrielle : les semi-conducteurs sont partout. Du smartphone dernier cri à la Playstation 5 en passant par les aspirateurs, les télévisions ou même les micro-ondes, plus aucun objet, à compter qu’il contienne des composants électroniques, ne peut plus se passer de ces éléments 10 000 fois moins volumineux que le diamètre d’un cheveu mais qui équipent toutes les puces électroniques et autres processeurs.