Alors que les premières températures négatives devraient être observées certaines nuits de la semaine prochaine sur les hauteurs du pays, il est plus que temps pour les automobilistes de penser à changer leurs pneumatiques pour le prochain hiver. Ou tout du moins, de prendre rendez-vous. Les principaux opérateurs nous confirment un rush attendu pour la mi-novembre. "Les gens attendent toujours que la première vague de froid vienne leur rappeler qu’il faut changer les pneus pour prendre rendez-vous, explique un monteur de pneus bruxellois. Mais lorsqu’ils téléphonent, c’est souvent trop tard et il n’y a souvent plus de place avant plusieurs semaines."

