Le Salon de l’auto est prêt à vous accueillir avec des autos plus branchées que jamais.

Il y a trois jours encore, les palais du Heysel n’étaient qu’un gigantesque chantier, mais le miracle a bien eu lieu. Hier, déjà, tout était nickel pour les débuts de la grande fête de l’automobile. Une fête plus branchée que jamais.

Il n’y a en effet pratiquement pas un stand où n’apparaissent pas les mots "électrique" ou "hybride." Les constructeurs ont mis le paquet pour électrifier leur gamme. Vous n’aurez dès lors que l’embarras du choix si vous avez dans l’idée d’acheter un véhicule plus moderne et surtout moins polluant.

Pour vous faciliter un peu la tâche, nous avons fait le tour des stands et récolté l’avis de spécialistes. Car, si les véhicules électriques sont là, le tout est quand même de savoir si c’est vraiment le bon moment d’en acheter un, surtout si vous faites le choix du 100 % électrique.

"Bon moment ou pas, il importe d’abord de savoir si vous-même êtes prêt ou non, commence ainsi Wim Dom, porte-parole de Hyundai. Pour acheter une voiture 100 % électrique, il faut avant tout avoir le bon profil. Il convient d’analyser en profondeur ses déplacements : type et longueur du trajet domicile-travail, avec autoroute ou non, avec beaucoup de ville ou non, quelles activités le week-end, utilisation du véhicule ou non pour les vacances… Tout cela intervient dans le choix. Tout comme le fait de pouvoir recharger la batterie à la maison ou au travail. En effet, si vous n’avez que la possibilité de recharger sur une borne publique, le budget ‘énergie’ risque d’en prendre un coup. "

Le raisonnement est exactement le même du côté de VW. "C’est sûr qu’il ne faut pas acheter un véhicule 100 % électrique si vous êtes voyageur de commerce et que vous faites 250 km d’autoroute par jour , explique Jean-Marc Ponteville . Les infrastructures chez nous ne sont pas adaptées. Pour atteindre les objectifs CO2 fixés par l’Europe, on aura besoin des électriques certes, mais aussi des hybrides, des voitures fonctionnant à l’essence, au gaz et au diesel. Il n’y a pas une mais des solutions. Il faut bien se mettre ça dans la tête." L’important, au fond, c’est de recourir à la nouvelle technologie, en abandonnant nos voitures dépassées. Et certainement les vieux diesels.

Chez Mazda, on souligne le manque d’efforts de la part des autorités. "Les constructeurs font leur boulot et proposent des voitures électriques efficaces , assène Peter Gemoets. L’offre électrique s’élargit et devient plus abordable. Je ne pense toutefois pas qu’on assistera ici à l’explosion des ventes de voitures 100 % électriques, justement parce que le gouvernement, les Villes ne prennent pas leurs responsabilités au niveau des infrastructures. Il convient de rassurer les gens en leur offrant la possibilité de recharger leur voiture un peu partout, en milieu urbain mais aussi (dans un second temps) sur les routes et autoroutes !"

Les SUV urbains EV tournent plutôt autour des 35-40 000 €

En un an, l’offre de véhicules électriques s’est considérablement élargie. Les constructeurs avaient commencé, avec des voitures plutôt grandes, voire sportives, et, de toute façon, chères. Logique, c’est le secteur où le retour sur investissement est le meilleur, sachant que la technologie coûte très cher, à développer d’abord, à produire ensuite. Petit à petit, cette technologie a pu être adaptée à des véhicules de moindre gabarit, en leur construisant une architecture propre. Certains constructeurs ont dès lors fait le pari de voitures plus petites, comme Honda avec sa nouvelle e (34 500 € quand même !), Opel avec sa nouvelle Corsa e (à 27 945 €) ou Peugeot avec sa 208 e (30 420 €) bâtie sur la même plateforme que l’Opel, la société allemande ayant été absorbée par PSA. Mais la catégorie des SUV urbains est elle aussi de plus en plus représentée. On peut citer la Hyundai e-Kona (37 495 € au Salon), mais aussi sa cousine la Kia e-Niro (39 040 €). Les deux ont la même motorisation et peuvent revendiquer 330 km d’autonomie. Kia produit aussi la e-Soul, aux nombreux aspects pratiques (37 490 €). Peugeot fait aussi un 2008 100 % électrique à partir de 31 760 €. On n’oubliera pas le tout nouveau MX-30, première Mazda 100 % "verte" (34 590 € mais 200 km seulement de rayon d’action), ni, chez Nissan, la Leaf (qui débute à 29 540 €) ou l’E NV 200, plus grand, à 40 940 €. Enfin, le prix de la VW ID3 n’est, lui, pas encore connu (sans doute autour des 40 000 €), mais vous pouvez néanmoins déjà la commander en versant 1 000 € d’acompte !