La renaissance de Hummer ne passe pas vraiment par un retour de la marque, puisque c’est sur un modèle de la gamme GMC – la marque de tout-terrain de General Motors aux USA – que sera désormais appliqué le célèbre badge.

Mais ce pick-up n’est en rien conventionnel, puisqu’il est équipé de 3 moteurs électriques ! De quoi en faire un vrai concurrent au fameux Cybertruck de Tesla, puisque lorsqu’ils travaillent de concert, ce ne sont pas moins de 1.000 chevaux qui sont disponibles ! Alors forcément, les performances sont délirantes : le Hummer est capable d’exploser le 0 à 100 km/h en 3 secondes ! Et ce ne sera pas le seul facteur fun de ce pick-up qui sera également…découvrable grâce à un toit composé de plusieurs éléments amovibles. Quant à l’autonomie, elle est annoncée à 560 kilomètres par charge.

© GMC Vendu 95.000 $, ce 4x4 sera disponible à partir de l’automne prochain en édition de lancement Edition 1. D’autres versions (un peu) plus modestes suivront, comme l’EV 3X de 800 ch (480 km d’autonomie) ou le EX 2X équipé de 2 moteurs (à partir de 2023). Ce « baby Hummer » développe tout de même 625 ch et pourra effectuer 400 ou 480 avec une charge suivant la batterie choisie par le client.

GMC n’étant pas officiellement distribuée en Europe, il faudra se tourner vers l’importation parallèle pour espérer profiter de ce Hummer du 21ème siècle dans nos contrées.