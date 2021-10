Comme chaque année depuis 6 ans, LeasePlan vient de publier les résultats de son étude Car Cost Index, qui vise à établir le TCO (Total Cost of Ownership, ou coût total de possession) des voitures de différents types, dans 22 pays d'Europe. Le calcul tient compte de l'achat de la voiture, des frais de carburant, de la perte de valeur, des taxes, des assurances et de l'entretien.

Moins chère dans 17 pays

De cette étude, il ressort donc qu'en Belgique, comme dans 13 autres pays européens, le coût total d'une voiture électrique de segment C (compactes de la catégorie Golf) est le plus bas : en moyenne 905€ par mois, contre 1.039€ pour une diesel, et 1.093€ pour une essence. Un cran au-dessus, c’est-à-dire dans la catégorie des berlines de segment D, la voiture électrique est également plus compétitive dans 17 pays.

Deux remarques supplémentaires, pour l'anecdote : c'est au Portugal que l'écart est les plus marqué, avec 891€ pour l'électrique, contre 1.445€ pour le diesel et 1.541€ pour l'essence. Enfin, parmi les pays où l'électricité ne prend pas (encore) le dessus, il en est un où les prix des carburants et les taxes très avantageux permettent à l'auto classique de faire de la résistance. Vous avez deviné ? Bravo, c'est le Luxembourg : 1.018€ pour l'électricité, 916€ pour le diesel, 928€ pour l'essence.