Cambio, Poppy, Wibee, Getaround, Cozywheels,... : le vrai coût des voitures partagées (COMPARATIF) Auto-moto Yannick Natelhoff © JEAN LUC FLEMAL

Au-delà de 12 000 km par an, acheter sa propre voiture est plus rentable.



Il y a un peu plus de trois semaines, les dirigeants de Cambio affichaient un très large sourire : leur groupe célébrait son 50 000e utilisateur. Une barre symbolique pour l’entreprise, lancée en 2000 en Belgique, qui peut se targuer de proposer 1 667 voitures partagées dans 67 villes du pays. Mais à côté de Cambio, d’autres sociétés tentent de concurrencer Cambio. Poppy, Wibee, Getaround ou Cozywheels se sont ainsi lancées dans le carsharing.



(...)