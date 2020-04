Mais est-ce bien légal ? Certaines marques se posent la question.

Alors que tous les garages et concessionnaires du pays sont fermés et se limitent aux dépannages urgents, quasi exclusivement pour le personnel de la Santé, la firme Cardoen, connue comme le supermarché de la voiture, envoyait fièrement, hier, un communiqué aux médias spécifiant que "Cardoen continue à livrer des voitures durant cette période difficile. Bien que l’entreprise ne puisse pas recevoir de clients en personne, elle fournit néanmoins un service commercial personnalisé. Les clients qui ont commandé une nouvelle voiture avant le confinement, qui l’ont payée et qui ont reçu leur nouvelle plaque d’immatriculation, voient simplement leur véhicule livré devant chez eux. La livraison à domicile est, par ailleurs, gratuite". Ivo Willems, l’un des CEO de la firme, insiste sur le fait que "Cardoen reste positif dans cette période marquée par l’incertitude et cherche à trouver des solutions".

Des déplacements vraiment nécessaires ?

En pratique, la chaîne de supermarchés de l’auto dépose le véhicule devant le domicile du client, avant de désinfecter la voiture et la clé. Les options de la voiture sont ensuite présentées à l’acheteur durant un entretien vidéo. Quelque 60 voitures ont déjà été livrées à leur nouveau propriétaire. Cardoen prévoit de livrer au total 150 véhicules à ses clients.

Face à cette initiative, qui ravit évidemment les acheteurs, nous avons voulu prendre l’avis de quelques marques dont les porte-parole se montrent assez dubitatifs devant la démarche.

"Chez BMW et Mini, on se limite à ce qui est légalement permis, nous dit Jeroen Lissens. Les livraisons de véhicules sont exceptionnelles et seulement pour les personnes autorisées, un médecin, par exemple, dont la voiture tomberait en panne."

Même réaction chez Mercedes. "On suit les consignes et on ne livre que les véhicules des personnes prioritaires. Est-ce que la démarche de Cardoen se fait dans les règles ? Je ne sais pas. Je pose la question", dit Bastien Van den Moortel.

Chez PSA et dans le Groupe VW, on s’en tient aussi au strict nécessaire. Normal, les concessionnaires automobiles ne sont pas des secteurs prioritaires : pour la vente ou la livraison de voitures neuves ou d’occasion, il faut normalement attendre. Ces 150 livraisons de Cardoen, à notre avis, ne font pas partie des déplacements vraiment nécessaires…