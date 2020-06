Alors que vous pouvez découvrir depuis ce matin notre avis sur le tout nouveau Land Rover Defender, c’est l’autre modèle de la marque qui célèbre un cap important : le Range Rover a 50 ans ! Une longévité exceptionnelle dans le monde automobile.

C’est le 17 juin 1970 qu’apparait pour la première fois le Range Rover. Conçu pour combiner les aptitudes en tout-terrain d’un Land Rover (qui ne s’appelait pas encore Defender à l’époque) et les qualités routières et de confort d’une berline, le Range Rover allait révolutionner le monde du 4x4 et créer un nouveau segment que l’on appelle aujourd’hui… SUV.

Dès sa sortie, le modèle étonne et s’arrache, au point d’être qualifié d’« œuvre exemplaire de design industriel » lorsqu’il est devenu le premier véhicule à être exposé au célèbre musée du Louvre à Paris, en 1971.

© Range Rover Cette première génération connaîtra une longue carrière qui ne s’achèvera qu’en 1994, suivie d’une seconde puis d’une troisième génération (2011) qui capitaliseront sur les valeurs originelles de confort et de franchissement tout en s’équipant à chaque fois des dernières technologies de chacun des deux mondes, notamment avec l’arrivée de l’électronique. La quatrième et actuelle génération, lancée en 2012, est encore aujourd’hui considérée comme le « maître » des tout-terrain tant elle manie comme personne l’art de se montrer à l’aise partout, malgré l’arrivée de concurrents toujours plus féroces.

Série limitée anniversaire

Dans l’histoire de l’automobile, rares sont les modèles à afficher une lignée ininterrompue de plus d’un demi-siècle. Land Rover a donc décidé de marquer le coup au travers d’une série limitée à 1.970 exemplaires pour le monde entier, référence évidente à l’année d’introduction du premier modèle.

Basé sur la version Autobiography, la plus haut de gamme de la gamme, le « Range Rover Fifty » se distingue par ses détails extérieurs finition Auric Atlas, ses jantes inédites de 22 pouces et ses badge spécifiques « Fifty ». Celui-ci apparaîtra également à bord, sur la plaquette commémorative de la console centrale portant l’inscription « 1 of 1970 », sur les appuie-têtes, le tableau de bord et les plaques de seuil éclairées.