Tout comme le Ford F150, le RAM 1500 est une véritable institution aux Etats-Unis. Ce pick-up "half-ton" truste chaque année le podium des meilleures ventes de véhicules au Pays de l’Oncle Sam. Même chez nous, il n’est pas rare d’en croiser, fruits d’une importation parallèle… supervisée par FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) à qui appartient la marque RAM.

Pick-up de tous les records

Alors que les normes européennes tuent désormais dans l’œuf toute initiative quelque peu "hors normes" qui ne soit pas électrifiée, les Américains semblent s’en donner à cœur joie. Après Ford qui annonce le retour de son illustre Bronco, voilà que RAM fait un pied de nez à ses concurrents avec ce TRX 1500 qui devient tout simplement le pick-up le plus puissant du marché. Ses 702 chevaux sont délivrés par un énorme V8 6.2l HEMI qui lui permettent d’accrocher une vitesse de pointe de 190 km/h, là aussi un record dans sa catégorie.

© FCA

Limité

Ce RAM TRX 1500 sera d’abord proposé dans une série limitée de lancement produite à 702 exemplaires, clin d’œil à la puissance de son V8. Parmi les spécificités du modèle, on notera la teinte extérieure Anvil Gray et un badge en aluminium brossé sur la console centrale. L’équipement comprend entre autres la finition intérieure en fibre de carbone, l’affichage tête-haute, le toit ouvrant panoramique et le système audio Harmann-Kardon à 18 haut-parleurs. Les premières livraisons sont attendues au quatrième trimestre de cette année.

En Europe aussi !

Bonne nouvelle pour les fans de western du Vieux-Continent : ce RAM TRX 1500 sera également bientôt proposé chez nous par le biais de l’importateur AEC Europe. Cette société allemande travaille avec l’aval de FCA pour distribuer les RAM (mais aussi les Dodge Challenger, Charger et Durango) en Europe à travers un réseau de 125 concessionnaires, dont 5 en Belgique. La voiture devra d’abord être mise aux normes européennes, mais les premiers exemplaires sont déjà attendus chez nous en décembre prochain.