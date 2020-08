Le nouveau Kia Sorento peut se garer tout seul. Vraiment tout seul. Il n’est pas question ici d’un simple système de parking automatisé où le conducteur peut lâcher le volant du véhicule et laisser ce dernier effectuer sa manœuvre. Dans le cas du SUV coréen, il peut entrer et sortir d’une place de parking sans personne à bord. Kia n’est pas le premier constructeur à proposer un tel système, mais bien le premier généraliste, cet équipement étant jusqu’à présent l’apanage de marques haut de gamme.

Capteurs et caméras

Concrètement, le Kia Sorento peut s’insérer ou sortir d’une place de parking de lui-même, en ligne droite. La commande s’effectue alors via la clé de contact et le SUV utilise toute une série de capteurs périphériques ainsi que sa caméra de recul pour agir sur les freins et l’accélérateur, et ainsi manœuvrer lentement. Si un obstacle est détecté (par exemple en cas d’un véhicule arrivant transversalement), le Sorento s’arrête avant de continuer sa manœuvre une fois la voie dégagée. Pratique pour sortir d’une place de parking étriquée… ou entrer dans un garage encombré comme dans la vidéo ci-dessous.

Le Kia Sorento arrive en Belgique dès ce mois de septembre avec pour fer de lance une nouvelle motorisation hybride rechargeable.