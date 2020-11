Dévoilé en septembre dernier, le Q5 Sportback est encore plus étroitement lié au Q5 « normal » que les déclinaisons Sportback des autres SUV d’Audi. C’est tout aussi vrai pour cette version sportive SQ5 Sportback, qui reprend à l’identique la motorisation diesel du SQ5.

Sous le capot, on trouve donc l’excellent moteur V6 3 litres TDI de 341 chevaux associé d’office à une boîte de vitesses automatique à 8 rapports. En plus de la puissance, c’est le couple de 700 Nm qui devrait permettre d’assurer des départs canon : le 0 à 100 km/h est expédié en 5,1 secondes !

© AUdi

Le moteur est par ailleurs équipé d’une microhybridation, soit un alterno-démarreur renforcé alimenté par une installation électrique 48V qui permet d’assister le moteur thermique dans les phases de roulage à faible vitesse et lors des redémarrages. Un artifice qui permet de contenir un peu plus la consommation et les rejets de CO2, établis à 8,2l/100km et 215 g/km respectivement ; de très bonnes valeurs au regard de la puissance.

Visuellement, ce SQ5 Sportback fait dans la sportivité discrète, avec un pare-chocs redessiné et des touches de chrome supplémentaires tout autour du véhicule (écopes, contours des vitres latérales, rétroviseurs…) marque de fabrique des modèles S. Il reçoit aussi des jantes de 20 pouces spécifiques, une suspension raffermie et, évidemment, la transmission intégrale quattro.