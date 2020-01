Vous comptez vous rendre au Salon pour avoir une idée plus concrète du véhicule que vous envisagez d’acheter ? Dans ce cas, apprêtez-vous à voir les vendeurs vous proposer une série de packs comprenant ces fameuses aides à la conduite et à la sécurité dont tous les constructeurs font plus que jamais leurs arguments de vente.

Ayez une chose bien en tête : c’est sur ces packs que les concessionnaires gagnent leur vie (et sur les contrats d’entretien). Il faut dire que les marques, pour obtenir les fameuses (et si possible 5) étoiles à l’Euro NCap, dépensent des sommes phénoménales. Il est donc assez logique qu’ils essaient de récupérer leur investissement en vous les fourguant.

