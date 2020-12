Lors du choix d'une nouvelle voiture, les caractéristiques de sécurité deviennent un argument décisif de choix d'un modèle particulier pour de plus en plus d'acheteurs. En effet, les systèmes de sécurité active aident à éviter des accidents - et il vaut toujours mieux prévenir que guérir.

Quand on achète une nouvelle voiture, on accorde une attention particulière à la consommation, au rapport qualité-prix et à la fiabilité. Voilà ce qui ressort d'une enquête réalisée par l’institut de sondage Ipsos pour Mediahuis. Le quatrième critère d'achat qu'un acheteur examine est la sécurité dans et autour de la voiture. Les acheteurs le trouvent plus important que le confort, la puissance ou l'espace intérieur.

Systèmes intelligents

Ces dernières années, on trouve toujours plus de systèmes de sécurité active dans les nouvelles voitures. Ils contribuent à réduire le risque d'accident. Ils complètent donc les systèmes de sécurité passive tels que les airbags, les ceintures de sécurité et les zones de déformation, qui sont conçus pour limiter les conséquences d’un accident.

Les nouveaux systèmes de sécurité active utilisent un réseau de caméras et de capteurs dans et autour du véhicule pour détecter les dangers. Ils peuvent avertir le conducteur ou intervenir eux-mêmes en cas de danger imminent. Dans le nouveau Ford Kuga, par exemple, les systèmes d'aide à la conduite - Adaptive Cruise Control (ACC), Speed Sign Recognition et Lane Centring - utilisent une combinaison de données radar et caméra pour suivre la route et le trafic devant la voiture. Ces systèmes veillent à ce que la voiture suive le rythme du reste du trafic et reconnaissent également les limites de vitesse dans de nombreux scénarios de conduite. Le système Lane Centring reconnaît les marquages routiers et maintient le Kuga au milieu de la voie lorsque l'ACC est activé. Il avertit également le conducteur par des signaux optiques et sonores s'il n’adapte pas suffisamment sa conduite.

© FORD

Voir plus que le conducteur

Le Kuga est également équipé du nouveau système Lane-Keeping System qui combine Blind Spot Assist, le Blind Spot Information System et le Lane-Keeping System pour surveiller en permanence les angles morts sur les routes à plusieurs voies. Si le conducteur tente de changer de voie alors qu'un autre véhicule se trouve dans l'angle mort, le système contre-braque pour éviter une collision. Le Pre-Collision Assist avec détection des piétons et des cyclistes freine automatiquement lorsque le conducteur ignore la circulation latérale.

Grâce à cette technologie innovante, le Ford Kuga a terminé en tête du premier classement de l’assistance à la conduite d’Euro NCAP, l’institut indépendant de contrôle de la sécurité automobile. “Le Ford Kuga a impressionné lors de notre première évaluation de la technologie d’assistance à la conduite, avec d'excellentes performances dans plusieurs domaines et un bon équilibre entre l’engagement du conducteur et l'assistance au véhicule avec un solide dispositif de sécurité”, déclare Richard Schram, directeur technique d'Euro NCAP.

© FORD

La sécurité pour tous

Les nouveaux modèles de voitures intègrent toujours plus de systèmes de sécurité active. Les caméras et les capteurs sont devenus si abordables qu'ils peuvent être utilisés sur toute la gamme sans avoir d’incidence sur le prix.

Chez Ford, le nouveau Puma compact est équipé du Speed Sign Recognition, du Lane-Centring et de l’Adaptive Cruise Control avec fonction Stop & Go. Le dispositif Pre-Collision Assist dans le Puma utilise même un angle de caméra extra-large afin de mieux encore détecter les piétons et les cyclistes dans la circulation urbaine. Le dispositif Emergency Steering Assist permet de contourner les véhicules à l'arrêt ou plus lents afin d'éviter des collisions.

Le pratique Puma a remporté le titre de meilleur ‘petit SUV’ lors des Best Car Awards du Moniteur automobile, avec des éloges toutes particulières pour l’efficacité énergétique et la très pratique MegaBox. La MegaBox est un compartiment de chargement supplémentaire dans le coffre du Puma, offrant un espace de rangement supplémentaire de 80 litres. La MegaBox est dotée d'une doublure étanche et d'un bouchon de vidange, ce qui permet de la nettoyer facilement à l'eau. La solution idéale pour ranger des bottes et des vêtements boueux après une promenade en forêt, ou pour transporter des plantes et des arbustes !

© FORD

La MegaBox du nouveau Puma offre 80 litres d'espace de rangement supplémentaire.

Pas de Salon de l’auto cette année, mais jusqu'à la fin janvier, vous trouverez de belles conditions chez Ford. À partir du 11 janvier, Ford ouvrira en outre un show-room virtuel flambant neuf sur www.ford.be. Vous pouvez également, bien sûr, contacter votre concessionnaire Ford habituel pour obtenir des renseignements et faire un essai routier.