La crise ? Quelle crise ? Alors que les concessionnaires se serrent la ceinture et que les observateurs s’attendent à un marché en recul de près de 30%, les marques Dodge et RAM enregistrent de nouveaux records de vente en Europe !

AEC est l’une des trois entreprises mandatées par FCA pour chapeauter la distribution des marques Dodge et RAM sur le marché Européen. Forte d’un réseau de 125 concessionnaires, la société allemande vole de records en records depuis le début de l’année : +25% de ventes au cours du premier trimestre, et +10% sur le premier semestre, quand quasiment toutes les marques font grise mine. Même au cœur de la crise, AEC affichait des chiffres insolents : +5% en mai ; +8% en juin !

Un succès que l’importateur n’explique pas vraiment, mettant surtout en avant les efforts consentis par ses employés, partenaires et concessionnaires, mais aussi l’agilité et l’adaptation permise par la compacité relative de leur structure. « En des moments comme ceux que nous traversons, l’agilité et la flexibilité sont primordiales, et nous constatons une tendance des constructeurs à demander l’aide des importateurs privés comme nous pour être plus rapides et au final plus efficaces pour les marques de niche ».

Dodge et RAM

AEC ne dévoile toutefois pas de donnée de volume brute. On peut cependant affirmer que les RAM constituent l’écrasante majorité des voitures vendues en Europe. Ces gros pick-up bénéficient en effet d’une fiscalité avantageuse d’utilitaire sur la plupart des marchés européens, leur permettant d’éviter les lourdes taxes de leur moteur V8, pièce maîtresse de leur agrément routier !

Quant à Dodge, trois modèles sont proposés : le coupé Challenger, la berline Charger et le SUV Durango, tous trois équipés d’un moteur V8 eux-aussi qui offrent leur part d’exotisme à ceux qui cherchent un véhicule « différent ».