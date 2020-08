Proposée sur les Transit Custom (fourgon moyen) et Transit Connect (fourgon compact), la série spéciale MS-RT puise donc son inspiration stylistique dans la Fiesta M-Sport engagée en championnat du monde des rallyes.

Les deux utilitaires sont donc équipés de pare-chocs et bas de caisse spécifiques, d’une calandre redessinée, et de feux antibrouillard intégrés. Sur les flancs, on note les arches de roues plus marquées, percées d’entrées d’air factices sur le Transit Custom. A l’arrière, le bouclier intègre un pseudo-diffuseur d’air et un petit aileron vient habiller le haut du hayon ou des portières. Le Transit Connect se dote en outre de quatre sorties d’échappement, qui peuvent être noires (Ceramic Black) en option. Les deux modèles reposent sur des jantes de 18 pouces et reçoivent un stripping spécifique. Les clients du Tourneo Custom peuvent en outre choisir la couleur extérieure dans le catalogue SVO (Special Vehicle Operations).

© Ford A bord, l’ambiance rallye est prolongée par les sièges à croisillons habillés de cuir et d’Alcantara, le volant sport, les inserts en fibre de carbone ou encore l’instrumentation spécifique MS-RT. L’équipement de série est également revu à la hausse et inclut le système multimédia SYNC3 avec navigation, la caméra de recul ou encore les phares au Xénon.

© Ford

Technique et pratique inchangées

Pas de modification mécanique en revanche pour cette série limitée, réservée à la motorisation la plus puissante de chacun des modèles, à savoir le 1.5l Ecoblue diesel 120 ch sur le Transit Connect et le 2.0l Ecoblue 185 ch sur le Transit Custom. Le client peut choisir entre la boîte manuelle ou automatique dans les deux cas. Les aspects pratiques sont bien entendu conservés avec des charges et volumes utiles inchangés.

Les Ford Transit Custom et Transit Connect MS-RT seront disponibles à la commande dès septembre.