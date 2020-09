Le look de la fin des années 50 avec des technologies et motorisations modernes : en voilà une bonne idée ! Suite au succès de leur kit Citroën Type H, le constructeur Fabrizio Caselani et le designer David Obendorfer ont remis le couvert. Mais cette fois, ils proposent différents kits pour les SpaceTourer (réservés aux particuliers) et Jumpy (la version utilitaire) et ce, dans les trois longueurs de carrosserie, XS, M ou XL.

© Caselani (capture d'écran)

Le style de l’époque avec le respect des normes actuelles

Cette transformation plastique qui se compose des tôles ondulées, de la célèbre calandre, des feux ronds caractéristiques et des roues personnalisées, a été baptisée Type HG, en référence au Type G développé dans les années 40 comme petit frère du Citroën Type H. Mais sous cette robe vintage se cachent bien des technologies et des mécaniques actuelles. Le client peut ainsi opter pour diverses motorisations diesel ou même la variante électrique.

Le kit est vendu entre 10 et 20.000 € environ selon les options retenues. Attention, il s’agit d’éditions limitées.

Plus d’infos et réservations via www.typeh.eu.