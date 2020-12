Sans citer le nom de son emblématique client, le constructeur a truffé son amusant communiqué intitulé "Bentley traîne la concurrence avec la Reindeer Eight" d’une multitude de référence à son identité. On y apprend ainsi que "le client barbu" souhaite effectuer "plus de 41 millions de miles" d’ici la fin de l’année, ou encore que la puissance du moteur V8 a été portée à 550 chevaux, "un bond significatif pour le client plus habitué à 8 BRP ‘Brake Reinder Power’ ou ‘Puissance de rennes freinés’ ". Vous aurez compris que le fameux "Mr C" tel qu’il est également nommé un peu plus loin n’est autre que… le Père Noël.

Lors de la remise des clés – qui s’est faite au siège de l’entreprise dans le respect des normes Covid – l’heureux propriétaire a déclaré : "Quel plaisir de conduire un traîneau de 550 chevaux". La voiture habillée d’une robe "Cricket Bauble" aux multiples inserts dorés porte également une emblématique plaque d’immatriculation "S77NTA" pour "Santa" ou "Santa Claus", nom anglo-saxon du Père-Noël.

© Bentley

On y apprend aussi que les surpiqûres dorées de l’habitacle nécessitent 18 heures de travail pour un elfe, et le tableau de bord arbore une illustration d’une nuit au pôle nord.

Certaines notes d’humour du communiqué de presse en anglais sont impossible à traduire, comme "Plus, there’s space in the back for all my subordinate Clauses" ; jeu de mot entre "Claus" et "Clothes", vêtements ; mais on salue l’humour tout britannique de Bentley avec ce modèle unique qui pousse le détail jusqu’à remplacer le célèbre "Flying B" de la calandre par… un renne doré imprimé en 3D !