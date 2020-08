La Bentley Continental GT miniature proposée par Bentley mesure 78 centimètres de long pour 40 de large. Plus qu’une maquette, cet objet qui fera la fierté de son propriétaire une fois mise en évidence sur le buffet du séjour est une reproduction au détail près du coupé anglais.

© Bentley Chaque exemplaire est fabriqué sur commande par le studio de design Bentley, et offre un catalogue de personnalisation calqué sur celui de la véritable voiture. Les propriétaires pourront ainsi reproduire à l’identique leur propre Continental GT. Les autres pourront donner libre cours à leur imagination et se sentir dans la peau d’un millionnaire pour quelques instants. De la teinte extérieure au matériau des inserts en passant par le coloris des surpiqûres et le modèle de jantes, absolument tout est personnalisable.

Plus de mille composants sont assemblés à la main pour chaque reproduction de cette « petite » Bentley et nécessitent plus de 300 heures de travail !

Pour le prix d’une Dacia

Pour soi-même ou pour faire plaisir, cette Bentley Continental GT constitue un magnifique cadeau. Elle est disponible à la commande auprès des succursales de la marque pour une somme qui reste très coquette : 6.995 livres sterling, soit 7.740€ tout de même ! C’est, à quelques centaines d’euros près, le prix d’une Dacia Logan ou d’une Fiat Panda neuve ! Vous trouvez ça élevé ? Dites-vous que c’est toujours près la moitié du prix demandé pour un Rolls-Royce Cullinan à la même échelle présenté voilà quelques semaines. Pour les bourses plus modestes, Bentley propose aussi sa Continental GT en miniature aux échelles 1/43ème (95€) et 1/64ème (13€).