Une voiture qui change de couleur ? C’est la nouvelle prouesse technologique réalisée par BMW et dévoilée hier au CES de Las Vegas, pour ne plus jamais avoir à choisir entre l’une ou l’autre !

Au salon de la tech de Las Vegas (CES), le dernier SUV iX est apparu sur le stand BMW en alternant sa couleur de carrosserie entre le noir et le blanc, comme par un enchantement ! Cela a été rendu possible par l’application d’un film numérique partout sur sa carrosserie : il contient une multitude de billes qui réagissent et se déplacent au contact d’un courant électrique. Une technologie que l’on retrouve notamment sur les liseuses numériques actuelles, baptisée « e-Ink », et qui permet d’afficher du texte en consommant un minimum d’énergie. Et le résultat est tout simplement bluffant !

© BMW

Pas seulement esthétique

Au-delà de l’aspect purement esthétique, cette innovation devrait permettre à terme d’afficher tous types de contenus sur des véhicules, comme du texte, des publicités ou des QR codes par exemple. D’un point de vue plus pratique, le véhicule équipé d’un tel film devrait être capable de changer automatiquement de teinte en fonction de la météo, pour garantir une température de fonctionnement idéale à son moteur par exemple.