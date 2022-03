Trois ans après l’alléchant concept ID.Buzz, Volkswagen a donc tenu sa promesse de mettre en production un combi du 21ème siècle. Du concept, il reprend les rondeurs et les proportions globales inspirées du célèbre combi, notamment les roues rejetées aux quatre extrémités pour libérer beaucoup de place entre les essieux, indispensable pour caser une batterie généreuse.

Les clins d’œil sont également nombreux dans les détails, notamment le travail du montant arrière au pseudo-prises d’air, nécessaires d’antan pour refroidir le moteur situé à l’arrière. Ou encore la face avant très verticale avec le logo bien évidence. Sur ce point, on regrette que la marque n’ait pas poussé la référence au "T1" en conservant le grand logo du concept.

© Volkswagn

Ambiance enjouée et colorée

L’habitacle multiplie également les allusions au Combi. Mais c’est ici plus subtil, et Volkswagen semble avoir voulu rationnaliser les composants aux maximum entre ses modèles ID. Le meuble de bord est en effet inspiré de celui des ID.3 et ID.4, avec un large écran central flottant pour l’ensemble de fonctions et un petit écran face au conducteur reprenant les informations essentielles. Et les touches de couleurs sont nombreuses pour égayer l’ambiance.

© Volkswagen

La petite déception de l’habitacle provient des sièges arrière. Bien que Volkswagen précise que l’ID.Buzz est 81 mm plus large qu’un Transporter, il n’offre pas trois sièges de largeur égale. Le passager central doit se contenter d’un espace restreint qui sera inconfortable pour les longs trajets. Dommage pour une voiture familiale.

© Volkswagen

L’habitabilité n’en reste pas moins généreuse, notamment au niveau des jambes et en l’absence de tout tunnel de transmission. Et le coffre, accessible par un large hayon, affiche au minimum 1.121 l de contenance.

Et signalons encore que les habillages sont faits de cuir Vegan et de matériaux partiellement recyclés.

© Volkswagen

Grande batterie et charge rapide

Ancré dans le 21ème siècle, cet ID.Buzz ne sera proposé qu’en motorisation électrique. Pour son lancement, il recevra le moteur de 150 kW alimenté par une batterie de 77 kWh capable d’accepter des charges rapides jusqu’à 70 kWh. De quoi récupérer 80% de l’autonomie en 30 minutes.

© Volkswagen

Utilitaire aussi

L’ID.Buzz existe également en version utilitaire avec une fiche technique comparable. Son volume de chargement atteint 3,9 m3 et 650 kg de charge utile. Il peut recevoir deux ou trois sièges à l’avant. Spécialement dédié aux livraisons urbaines, son rayon de braquage de 11,1 m devrait ravir les professionnels.

Le Volkswagen ID.Buzz sera commercialisé chez nous en toute fin d’année.