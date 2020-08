Fourni par Chevrolet, le moteur 6,8 litres de l’Iso Rivolta GTZ se montre plus que suffisant pour emmener cette bête fabriquée principalement en carbone. Zagato n’a publié pour l’instant aucun chiffre mais on se doute que les performances devraient être de haut niveau. Inspirée de l’Iso Rivolta Grifo construite en 1965 et 1974 qui avait séduit à l’époque une clientèle haut-de-gamme (le chanteur Johnny Hallyday en faisait partie), la GTZ s’annonce tout aussi exclusive que son aînée car elle ne sera produite qu’à 19 exemplaires. Son prix n’a pas été dévoilé mais il ne fait aucun doute qu’il est très ambitieux…