Porsche s’est inspiré de la première génération de 911 pour créer son nouveau modèle, mais aussi de la 2.7 RS des années 70 chère aux "porschistes". De cette dernière, la Sport Classic reprend notamment l’aileron arrière « queue de canard ». Parmi les autres particularités, on retrouve aussi la carrosserie élargie habituellement réservée aux versions Turbo, un toit spécifique à double bosselage, et trois teintes spécifiques. L’intérieur à la sellerie Pepita délicieusement rétro se marie à merveille aux habillages de bois créés sur mesure. Sans oublier bien sûr les badges dorés rappelant l’exclusivité du modèle, inscrit dans la série Heritage inaugurée par le constructeur en 2020.

© Porsche

550 ch et boîte manuelle !

Sous le capot, cette 911 Sport Classic reste aussi fidèle aux origines, avec un moteur 3.7l couplé à une boîte de vitesses manuelle. Avec ses 550 ch, elle est d’ailleurs la plus puissante des 911 manuelles jamais produites ! Le châssis profite aussi de nombreuses adaptations, notamment les suspensions des versions Turbo et GTS pour un comportement encore plus sportif. Le tout sera souligné d’une bande son très travaillée, puisque l’échappement a également fait l’objet d’un développement spécifique pour cette série spéciale, par ailleurs limitée.

© Porsche

Les 1.250 acheteurs pourront également opter pour une montre unique reprenant un certain nombre de détails de cette 911 Sport Classic. Les commandes peuvent être prises dès maintenant, et les premières livraisons sont attendues pas plus tard que cet été.