Avec cette bande annonce réalisée en collaboration avec Lucasfilm et Industrial Light & Magic, Volkswagen et Disney (qui détient les droits de Star Wars) font coup double. Le premier met en avant son nouveau modèle dans un univers moins formaté que ce qu’on a l’habitude de voir dans la promotion automobile. Le second promeut sa nouvelle série centrée sur le célèbre personnage Obi-Wan Kenobi. Par ailleurs, l’acteur principal Ewan McGregor devient également ambassadeur de la marque Volkswagen.

La bande-annonce est à découvrir ci-dessous :