Rolls-Royce vient de mettre en vente une maquette ultra-réaliste de son SUV Cullinan à l’échelle 1:8. Un magnifique objet assurément qui suscitera l’envie et alimentera les discussions. Mais pour se la procurer, il faudra être prêt à débourser le prix d’une (vraie) voiture neuve !

Long de 26 centimètres sur 10 de large, ce Cullinan miniature est une fidèle reproduction du modèle original. La précision et la propreté de la réalisation font honneur à la réputation du constructeur anglais, et le niveau de détails est tout simplement exceptionnel. L’intérieur notamment reproduit à la perfection l’ensemble des éléments du SUV anglais, tant pour les habillages que l’instrumentation ou même l’éclairage d’ambiance, assuré par des LED. Tous les ouvrants sont évidemment fonctionnels, notamment pour apprécier le moteur, lui aussi hautement détaillé, sous le capot avant. Plus de 1000 composants et 450 heures de travail sont nécessaires à la réalisation de chaque pièce.

Proposée dans une teinte extérieure Tungsten - utilisant la même peinture que celle utilisée par le vrai Cullinan – avec intérieur blanc, cette reproduction à l’échelle coûte la bagatelle de… 15.000€ ! A ce prix, il est livré dans un coffret vitré pour le mettre bien en valeur sur le buffet du salon. Rolls-Royce précise encore que ce modèle réduit peut-être réalisé complètement selon les désirs des clients (notamment pour reproduire leur vrai Cullinan) moyennant, on s’en doute, un « petit » supplément.