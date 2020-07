Le rétrofit, cette technique qui consiste à remplacer tous les composants inhérents au moteur thermique par une technologie électrique, est en plein essor. Monceau Automobile, une start-up belge, se lance dans cette niche naissante avec pour cible les anciens modèles Mercedes.

Conserver, au moins en partie, le plaisir de conduite d’une voiture ancienne, tout en ne subissant pas les restrictions de roulage environnementales qui fleurissent un peu partout en Europe : voilà la raison d’être du rétrofit.

Monceau Automobile propose ainsi de convertir à l’électricité plusieurs Mercedes des années 60, 70 ou 80, à commencer par les cabriolet SL et coupé SLC, premiers modèles à profiter des travaux de la jeune entreprise. Ceux-ci sont équipés d’un moteur " 25% plus puissant que le plus puissant V8 essence Mercedes" et délivre 600 Nm de couple. Tous les détails techniques ne sont pas encore connus, mais le pack de batteries à refroidissement liquide autoriserait une autonomie de 300 km. Le 0 à 100 km/h est expédié en moins de 7 secondes !

Zéro pollution, zéro problème

Plus que l’avantage sur les restrictions d’usage, Monceau Automobile met en avant les vertus écologiques de ses modèles, mais aussi l’entretien bien moins méticuleux que celui demandé par un moteur performant des années 60, 70 ou 80.

"Une voiture de collection propre, c'était jusqu'à maintenant comme un pape protestant : impossible. Mais cela ne veut pas dire que l'on n'en a pas besoin" déclare Roel Pollen, directeur de Monceau Automobiles. " Nos clients souhaitent conduire en polluant moins, sans émissions délétères pour l'environnement. D'un autre côté, ils apprécient aussi le charme et l'expérience de conduite d'une voiture classique. Mais sans les problèmes d'entretien qu’une telle voiture rencontre souvent. Pour cette niche, Monceau Automobiles propose une voiture de collection électrique qui répond à tous ces critères".

© Monceau Automobiles

Livraisons en 2021

Roel Pollen et ses associés Tom Van de Cruys, ex-PDG de Lampiris, et Klaas De Craemer, responsable technique, fabriquent en ce moment les premiers exemplaires de eSL et eSLC, qui seront livrées en début d’année prochaine. Par la suite, l’entreprise proposera également les Classe S coupé et cabriolet des années 60 ou encore la fameuse Pagode en motorisation électrique. Des bijoux mêlant passé et présent qui ont un coût : 159.000 €.