Selon ses concepteurs, l’Aptera Paradigm pourrait parcourir jusqu’à 56 km par jour uniquement à partir de l’énergie produite par les panneaux solaires disséminés sur l’ensemble de la carrosserie sur 3m² environ. Un kilométrage qui ne pourra toutefois être atteint que dans certaines régions du globe (les plus désertiques en somme) et en conditions optimales. Dans nos contrées, la moyenne sera de 28 km, avec des extrêmes à 42 km et 14 km en fonction de l’ensoleillement selon la carte fournie par le constructeur. Cela signifie donc que si vos trajets quotidiens se situent dans ces fourchettes, il sera théoriquement possible de ne jamais recharger les batteries par branchement. De quoi parcourir jusqu’à 15.600 km par an, sans débourser le moindre centime !

Les gros rouleurs sont pourtant loin d’être oubliés puisque la Paradigm embarque une grosse batterie de 100 kWh qui promet 1.600 km d’autonomie. Un exploit rendu possible par la légèreté de l’auto, mais aussi par son coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de 0,13 seulement ; une véritable prouesse.

Pour y parvenir, l’Américaine adopte bien sûr un style tout à fait particulier en goutte d’eau, avec un habitacle deux places étriqué, où tout est dicté par l’aérodynamisme. L’ensemble est en fait plus proche d’un concept prévu pour les "Economy Run" que d’une voiture commercialisée.

Et pourtant, l’Aptera Paradigm est d’ores et déjà disponible à la commande aux Etats-Unis pour un prix relativement contenu compte tenu de la technologie embarquée : 44.900$ (37.000€). Des versions avec des batteries et des autonomies plus réduites (960 km, 680 km ou 400 km) sont également proposées, avec un prix de départ à 21.300€ !