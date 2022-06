Après son record établi entre Stuttgart et Cassis en avril dernier, le concept EQXX a cette fois rallié Silvertsone, en Angleterre. L’occasion de pulvériser son propre record de près de 200 km, effectuant cette fois 1.202 km exactement. Bien aidé par l’aérodynamique du concept et l’excellente gestion de l’énergie, les équipes ont même confié la voiture à Nyck de Vries, pilote de l’écurie Mercedes en Formula E, à leur arrivée à Silverstone pour lui permettre de faire encore 11 tours de piste avant d’épuiser la batterie.

Un exploit réalisé dans des conditions aussi proches que possible de la réalité, puisqu’il a notamment fallu composer avec une fermeture d’autoroute et une déviation inattendues, et que Mercedes annonce avoir roulé « à vitesse d’autoroute », notamment pour traverser le territoire français entre Strasbourg et Calais. L’équipage s’est également arrêté en route pour rendre visite aux membres du team de Formule 1 Mercedes-AMG à Brackley, à quelques 13 kilomètres au sud-ouest de Silverstone.

Le périple a été effectué en 14 heures et 30 minutes, à une vitesse moyenne globale de 83 km/h. L’ordinateur de bord affichait alors une consommation moyenne de 8,3 kWh/100km !

Voilà qui devrait rassurer quant à l’avenir de l’autonomie des voitures électriques.