Les monteurs de pneus ne peuvent intevenir qu'en cas d'urgence. Il est pourtant temps de passer aux pneus été.

Les températures printanières actuelles, dépassant parfois les 20 degrés, rappellent aux automobilistes qui en sont équipés qu’il est grand temps de permuter les pneus hiver de leurs véhicules pour leur préférer des gommes estivales. Ces dernières, plus adéquates lorsque la température augmente, offrent une meilleure tenue de route aux véhicules. Et également des distances de freinage plus courtes que des pneus hiver en cette période.

Malheureusement, pour de nombreux automobilistes habitués à changer leurs pneus au mois d’avril, effectuer la permutation est devenu la croix et la bannière en raison de la crise du coronavirus et de la fermeture de certaines enseignes.