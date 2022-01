Stellantis est l’un des rares groupes automobiles à participer cette année au salon CES de Las Vegas de manière physique. À cette occasion, la marque Chrysler a levé le voile sur un concept-car de crossover 100% électrique, baptisé Airflow, futur porte-drapeau du groupe en termes d’innovations et de technologies.

Une renaissance électrique

S’il ne s’agit à l’heure actuelle que d’un prototype, celui-ci devrait être très proche de la version de série. Ce crossover aux lignes fluides et élancées, mêlant allures de compacte et de SUV, embarquera une transmission intégrale d’une puissance de 203 chevaux pour une autonomie comprise entre 563 et 643 kilomètres. Il proposera en outre la conduite autonome de niveau 3 (permettant de se défaire de la conduite dans certaines situations définies) et acceptera la charge rapide à forte puissance.

© CHrysler

Après des années en perdition, ce concept-car semble marquer le renouveau tant attendu de la marque Chrysler, qui ne proposait depuis quelques années plus que deux modèles vieillissants : la 300 et le Pacifica. La version de série du concept Airflow devrait arriver sur les routes d’ici 2025.

Cette Chrysler ne sera pas commercialisée en tant que telle en Europe, mais sa plateforme et ses technologies serviront de base à de futurs modèles 100% électriques distribués en Europe via les autres marques du groupe Stellantis (Peugeot, Alfa Romeo, Opel…).