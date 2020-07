La nouvelle Citroën C4 emprunte les atouts stylistiques du SUV.

Citroën revient sur le segment des compactes avec une C4 originale à plus d’un titre. Les berlines classiques n’ont plus la cote ? Qu’à cela ne tienne, la nouvelle Citroën C4 emprunte les atouts stylistiques du SUV (garde au sol rehaussée, protections enveloppantes, etc.) qu’elle marie avec un profil effilé et une chute de toit plongeante pour lesquels les designers disent s’être inspirés de la GS, dont la marque célèbre le 50e anniversaire. Les aspects pratiques sont néanmoins soignés, avec un espace aux jambes record pour la catégorie aux places arrière et un coffre de 380 litres. Pour soigner le confort de ses occupants, cette nouvelle C4 adopte les suspensions à butées hydrauliques de sièges particulièrement étudiés.

Si l’habitacle étonne aussi par sa sobriété par rapport à l’extérieur, deux détails retiennent l’attention : la présence d’un tiroir en plus de la boîte à gants classique, et un support rétractable pour tablette face au passager avant. Au côté des moteurs essence (Puretech 100 et 130 et 155 ch) et diesel (BlueHDI 100 et 130), la nouvelle C4 reçoit une motorisation électrique associant une batterie de 52 kWh qui alimente un moteur de 100 kW (136ch). L’autonomie est annoncée à 350 km dans le cas présent. Et grâce à la charge rapide, 10 minutes suffiront pour récupérer 100 km d’autonomie.