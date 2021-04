Après s’être concentrée sur les monospaces, citadines et SUV, Citroën est enfin de retour aux affaires sur le segment des berlines. Mais des berlines décalées, à l’image de la C4 apparue en fin d’année dernière qui marie les codes de la berline « fastback » chers à la marque à ceux du SUV. Ce sera également le cas de la nouvelle C5 si l’on en croit la vidéo publiée par le constructeur sur Twitter en guise de teaser avant la révélation prévue la semaine prochaine.

Comme pressenti par les photos espions aperçues durant les tests du modèle, la C5 prendra une allure plutôt profilée, avec une ligne oscillant entre la berline et le break et adoptera donc un hayon arrière, plus pratique. Sa garde au sol semble également légèrement surélevée. La partie arrière promet d’être assez travaillée, tandis que l’avant aura droit à la signature lumineuse LED en "X" déjà vue sur les C3 et C4.

Plus que quelques jours de patience pour en découvrir tous les détails.