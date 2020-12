Si l’hiver est synonyme de répit pour les cyclistes professionnels, c’est aussi le moment où les équipes bouclent les nouveaux partenariats en vue de la prochaine saison. Ainsi, le team AG2R La Mondiale portera-t-il les couleurs de Citroën dès 2021, sous le nom d’AG2R Citroën Team.

L’équipe cycliste et le constructeur ont signé un accord de partenariat pour une durée de 5 ans. Ce nouveau sponsor-titre "ouvre les premières pages d’un nouveau chapitre de l’histoire de l’équipe", précise la communication du team où roulent notamment nos compatriotes Oliver Naessen et Stijn Vandenbergh.

"Cette équipe partage nos valeurs d’audace, de performance, d’exemplarité et de proximité avec le public et tous les passionnés de cyclisme. La révélation de la nouvelle identité de l’équipe AG2R CitroËn Team et de son maillot est un acte fondateur dans notre collaboration. Son graphisme et ses choix typographiques audacieux illustrent parfaitement notre ambition dans ce partenariat que nous imaginons prometteur sur les routes des grandes épreuves internationales" a déclaré Laurent Barria, Directeur marketing et communication de Citroën lors de la présentation du maillot officiel de l’équipe.